Москва, , 04:53 — REGNUM Военно-морской флот РФ получит на вооружение атомную подлодку модернизированного проекта 885М «Казань» в декабре 2020 года. Об этом сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, предает РИА Новости.

«Корабль должен быть передан флоту в этом году, в декабре», — заявил Рахманов.

Сообщается, что отличия от проекта 885 состоит в элементной базе комплексов радиоэлектронного вооружения и особенностях модернизированного оборудования, установленного на АПЛ. Кроме того, на АПЛ «Казань» будет установлен ракетный комплекс «Циркон».

Как сообщало 26 июня ИА REGNUM, атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения Северного флота «Князь Владимир» готовится к передислокации на Кольский полуостров.

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