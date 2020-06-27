Циолковский, Амурская область, , 16:03 — REGNUM Работы по созданию объектов второй очереди космодрома «Восточный» будут продолжены после первого запуска ракеты-носителя «Ангара-А5» в 2023 году. Об этом сообщается в июньском выпуске журнала Роскосмоса «Русский космос».

Строительство второй очереди космодрома в Амурской области началось в 2019 году. В рамках этих работ на «Восточном» будет создана пусковая установка для стартов ракет-носителей семейства «Ангара». В статье журнала «Русский космос» отмечается, что первый запуск ракеты «Ангара-А5» с нового комплекса запланирован на август 2023 года, однако строительство других объектов второй очереди продлится до 2025 года.

«Это обусловлено необходимостью выполнения всех 19 мероприятий, финансирование которых предусмотрено подпрограммой «Развитие космодрома Восточный на период 2017—2025 годов» Федеральной целевой программы «Развитие космодромов на период 2017—2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации», — объясняют в Роскосмосе.

Также отмечается, что до конца 2025 года в Циолковском будет расширена инфраструктура для сотрудников «Восточного», включая строительство 35 многоквартирных домов, двух общеобразовательных школы, четырёх детских садов и двух спортивных комплексов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 июня в Роскосмосе объявили о завершении строительства командного пункта для управления пусками ракет-носителей семейства «Ангара» на космодроме «Восточный».

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