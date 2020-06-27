Москва, , 15:04 — REGNUM Основными недостатками американского космического пилотируемого корабля Crew Dragon являются спорное место размещения жидкостных двигателей и несоразмерность пилотируемого модуля стоящим перед кораблём задачам. Об этом сообщается в июньском выпуске журнала Роскосмоса «Русский космос».

Космический корабль Crew Dragon разработан американской компанией SpaceX по контракту с Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства. В мае корабль совершил первый успешный полёт в пилотируемом режиме, доставив на Международную космическую станцию астронавтов Роберта Бенкена и Дагласа Хёрли.

В июньском номере журнала «Русский космос» опубликована статья «Красота по-американски», посвящённая этому запуску. В материале отмечается, что правительство США рассчитывало возобновить пилотируемые полёты на американских кораблях ещё в 2015 году. Однако из-за технических и организационных проблем запуск был задержан до 2020 года.

«После почти двух десятилетий усилий США получили то, к чему стремились изначально: компактную и более надежную, чем Space Shuttle, пилотируемую ракетно-космическую систему, к тому же разительно отличающуюся от шаттла в эксплуатации в сторону меньших расходов», — подчёркивается в статье.

При этом авторы отмечают и ряд недостатков нового корабля. Главным из недостатков называется размещение жидкостных двигателей двигательной установки системы аварийного спасения прямо за стенкой кабины, что вызывает тревогу у специалистов. Также указывается на несоразмерность кабины корабля стоящим перед ним задачам: вместимость пилотируемого отсека составляет семь человек, когда как на практике к МКС будет летать не более четырёх астронавтов. Среди более мелких проблем выделена неспособность обеспечения комфортного оказания санитарных услуг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне глава NASA Джим Брайденстайн назначил своим заместителем по пилотируемым программам Кэти Лидерс.