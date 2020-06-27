Москва, , 14:51 — REGNUM Конструкция космического корабля Crew Dragon, созданного компанией Space X известного американского инженера и бизнесмена Илона Маска, обладает рядом опасных для здоровья астронавтов особенностей и неудобств. Об этом 27 июня говорится в статье журнала госкорпорации Роскосмос.

По словам специалистов, размещение жидкостных двигателей огромной тяги интегрированной двигательной установки системы аварийного спасения сразу за стенкой кабины для экипажа.

При этом ряд специалистов выказывают сомнение в том, что для людей в корабле будет безопасно находиться в непосредственном соседстве с несколькими тоннами токсичных компонентов топлива, которые подаются в аварийные двигатели под давлением. Подчёркивается, что прошлогодний взрыв на наземном испытательном стенде подтверждает эти сомнения.

Также специалисты отметили, что корабль является несоразмерным поставленным задачам, так как он рассчитан на семь человек, а полетят на нем только четверо — больше на МКС в рамках одной миссии отправлять не нужно.

Кроме этого, уточняется, что, несмотря на просторный современной интерьер и большие иллюминаторы, корабль оснащен туалетом, которой закрывается только ширмой.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее астронавт американского аэрокосмического агентства NASA Джеффри Хоффман рассказал, что во время планируемого выхода в открытый космос за борт Международной космической станции туристам не будут поручать никаких работ.