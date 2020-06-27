Сингапур, , 14:27 — REGNUM В 2019 году в Сингапуре было зарегистрировано 9430 киберпреступлений, что на 51,7% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает электронный журнал ZDNet со ссылкой на отчёт правительственного Агентства кибербезопасности Сингапура (CSA).

По итогам 2019 года, в киберпространстве было совершено 26,8% от всех преступлений в Сингапуре. Самой популярной сферой деятельности кибермошенников стала электронная коммерция, где жертвами преступников стали 2809 человек, что на 30% больше, чем годом ранее. Также киберпреступники проявляли активность в сфере фишинговых атак, распространении вредоносного программного обеспечения и выведения из строя веб-сайтов.

В CSA отметили, что рост киберпреступности частично объясняется пандемией новой коронавирусной инфекции. Из-за вспышки заболевания выросло количество людей, работающих в удалённом режиме, что привело к дополнительной нагрузке на специалистов с сфере информационной безопасности. Ещё одним из катализаторов стал активный переход компаний с внутренних корпоративных сетей на облачные технологии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае в исследовании для МВД РФ эксперты спрогнозировали, что за 2020 год количество преступлений в информационной сфере в России может вырасти вдвое.

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