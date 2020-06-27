Москва, , 14:05 — REGNUM Специалисты холдинга «Швабе» (входит в Ростех) создали лазерных дальномер для беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Лазерный дальномер может одновременно выполнять расчёты относительно трёх целей, также прибор может определять размеры любого выбранного объекта. Фотоприёмное устройство со сверхвысокой чувствительностью позволяет проводить измерения на расстоянии до 30 км, что делает его уникальным для отечественных приборов подобного типа.

«Новый дальномер действительно уникален, в России устройства с подобным функционалом до этого момента не выпускались», — подчеркнул исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Он добавил, что малые размеры прибора позволят устанавливать его на любые беспилотные летательные аппараты. Дальномер сможет использоваться для определения границ сельхозугодий, составления карт подтоплений и в лесных хозяйствах. Ещё одной возможной сферой применения является поиск людей, например, потерявшихся туристов.

Разработка прошла технологические испытания на Новосибирском приборостроительном заводе и Уральском оптико-механическом заводе. Планируется, что испытания опытного образца будут завершены до конца 2020 года, после чего дальномер пойдёт в серийное производство.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года холдинг «Росэлектроника» Ростеха представил мобильный комплекс с беспилотником для поиска и спасения людей в труднодоступных районах.

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