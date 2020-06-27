Вашингтон, , 13:05 — REGNUM Две модели смартфонов от Apple из готовящейся к выходу линейки iPhone 12 не будут оснащены модемами с поддержкой связи 5G. Об этом сообщает профильный портал PhoneArena.

По данным источников портала, линейка iPhone 12 будет состоять из шести моделей смартфонов. Четыре модели получат поддержку мобильной связи пятого поколения 5G, а две оставшиеся — только 4G/LTE.

Отмечается, что стоимость базовой модели без поддержки 5G составит $549. Ожидаемая стоимость самой дорогой модели iPhone 12 составляет $1399.

Отмечается, что помимо поддержки связи 5G модели iPhone 12 будут различаться модулями камеры, частотой обновления и технологией производства экрана. Также устройства будут различаться размерами, диагональ экрана составит от 5,4 до 6,7 дюймов. Выход iPhone 12 запланирован на осень 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле компания Apple представила свою первую модель смартфона в 2020 году. Ей стала новая версия бюджетного смартфона 2016 года iPhone SE.