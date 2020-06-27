Вашингтон, , 12:29 — REGNUM Во время планируемого выхода в открытый космос за борт Международной космической станции туристам не будут поручать никаких работ, сообщил астронавт американского аэрокосмического агентства NASA Джеффри Хоффман 27 июня РИА Новости.

25 июня российская компания РКК «Энергия» подписала контракт с компанией Space Adventures Inc. из США на доставку российским кораблём «Союз» двух туристов для кратковременного пребывания на МКС в 2023 году. Планируется, что один из этих туристов также совершит выход в открытый космос совместно с российским членом экспедиции.

Совершивший пять космических полётов и четыре выхода в открытый космос астронавт NASA Джеффри Хоффман заявил, что при выходе в открытый космос туристам не будут поручать каких-либо важных задач. Он объяснил, что для выполнения полезной работы за бортом МКС требуется длительная подготовка, которую не будут проходить туристы.

«Они просто выпустят их наружу, дадут им возможность поболтаться там какое-то время, после чего вернут их на станцию», — подчеркнул Хоффман.

В период с 2001 года по 2009 год компаниями РКК «Энергия» и Роскосмосом по контрактам с компанией Space Adventures Inc. было организовано восемь коммерческих полётов на МКС. Ни один из предыдущих туристов не выходил в открытый космос.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года финансовый директор NASA Джефф Девит заявил, что полёт на МКС для туристов обойдётся не менее $59 млн.