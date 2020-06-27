Керчь, Крым, , 13:07 — REGNUM Закладка двух десантных кораблей-вертолётоносцев на керченском заводе «Залив», которая была намечена на 29 июня текущего года, перенесена на другой, более поздний срок. Об этом 27 июня рассказал источник, знакомый с ситуацией в кораблестроительной области.

«Закладки 29 июня не будет. Она перенесена», — приводит слова источника ТАСС.

Также он рассказал, что точная дата закладки новых кораблей на данный момент не установлена и является плавающей и подчеркнул, что завод готов к закладке.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в мае текущего года стало известно, что Минобороны РФ заключило контракт на строительство двух вертолетоносцев общей стоимостью около 100 млрд рублей.