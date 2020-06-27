Вашингтон, , 11:29 — REGNUM Доход разработчиков видеоигр на глобальном рынке в 2020 году составит $159,3 млрд. Об этом свидетельствует прогноз исследовательсой компании Newzoo, опубликованный на сайте организации.

По оценкам аналитиков Newzoo, к концу 2020 года аудитория пользователей видеоигр вырастет до 2,7 млрд. Подавляющее большинство геймеров — 2,5 млрд — придётся на пользователей мобильных устройств. Персональные компьютеры для видеоигр будет использовать около 1,3 млрд человек, а игровые приставки и консоли — 0,8 млрд. Прогнозируется, что к 2023 году число геймеров во всём мире вырастет до 3 млрд.

Ожидается, что совокупные доходы разработчиков видеоигр (не считая доход от рекламы в играх) в 2020 году составят $159,3 млрд, что на 9,3% больше показателей 2019 года. Нибольший доход (около $77,2 млрд) получат разработчики видеоигр для мобильных устройств. Доход разработчиков видеоигр для консолей составит $45,2 млрд, видеоигр для персональных компьютеров — $33,9 млрд. Доход разработчиков браузерных видеоигр составит около $3 млрд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне аналитики компании Research and Markets заявили, что в 2020 году рынок видеоигр для смартфонов, планшетов и других мобильных устройств вырастет на 66% в годовом исчислении.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперты прогнозируют быстрый рост рынка видеоигр для мобильных устройств