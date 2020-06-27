Вашингтон, , 10:30 — REGNUM Американская компания Apple упростит переноску расширений для Google Chrome и других интернет-браузеров на собственный браузер Safari. Об этом сообщает TechCrunch.

Компания Apple представила новую версию операционной системы для компьютеров Mac macOS 11 Big Sur на конференции WWDC 2020. Среди основных изменений этой версии были отмечены новый дизайн пользовательского интерфейса, поддержка новых ARM-процессоров и приложений для iOS и iPadOS.

Также разработчики выяснили, что вместе с новой версией операционной системы будет обновлён и веб-браузер Apple Safari. Отмечается, что в обновлённом браузере от Apple будет добавлен веб-интерфейс Safari Web Extensions, работающий по тем же принципам, что и аналогичные интерфейсы браузеров Firefox, Chrome, Opera и Edge. Это означает, что разработчикам не нужно будет создавать специальные версии расширений для браузера от Apple, а также, что Safari получит поддержку большинства уже существующих расширений для других браузеров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле компания Apple выплатила вознаграждение в размере $75 тысяч эксперту по кибербезопасности Райану Пикрену, обнаружившему уязвимость в интернет-браузере Safari.