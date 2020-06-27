Лондон, , 09:59 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал заявку на приобретение 20%-ной доли частного спутникового оператора OneWeb. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на источник в правительстве.

По данным газеты, сделка находится на «продвинутой стадии». Сообщается, что на приобретение 20%-ной доли в OneWeb правительство Великобритании готово выделить £402 млн (около $500 млн).

Правительство Великобритании рассчитывает использовать мощности OneWeb для создания национальной навигационной системы. Ранее Великобритания использовала европейскую систему «Галилео», однако была исключена из этого проекта после выхода из Евросоюза.

OneWeb базируется в Великобритании, также у неё есть завод по производству спутников в США. Компания планировала сформировать группировку орбитальных спутников для предоставления доступа к сети интернет на коммерческой основе.

В марте в OneWeb объявили о банкротстве и предстоящей продаже активов компании. К этому времени OneWeb удалось вывести на орбиту 74 спутниках из планируемых 650.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае заместитель начальника штаба Космических сил США генерал Дэвид Томпсон заявил, что в Пентагоне рассматривают возможность использования услуг OneWeb для улучшения системы связи американских военных в Арктике.

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