Москва, , 09:51 — REGNUM Специалисты портала DTF и Сколтеха создали нейросеть, которая способна писать комментарии в интернете неотличимые от настоящих, написанных пользователями. Об этом сообщает издание «Ferra».

Подготовка искусственного интеллекта для написания комментариев заняла несколько недель. За это время нейросеть обработала 6,5 млн уникальных комментариев длиннее десяти символов.

«В процессе тренировки мы генерировали комментарии для тестов и не могли поверить, насколько осмысленно выглядят некоторые из них, — прокомментировал разработку один из участников проекта Илья Чекальский. — Пару десятков раз даже шли в датасеты, чтобы проверить определённые фразы, но их там не было. То есть нейросеть генерировала всё это с нуля».

Отмечается, что во время работы алгоритма комментарии, написанные нейросетью, помечались плашкой «Нейротекст». Таким образом, пользователи могли отличать, какие из реплик были написаны искусственным интеллектом.