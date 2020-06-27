Вашингтон, , 09:27 — REGNUM Суборбитальный космоплан VSS Unity второй раз поднялся в воздух в ходе испытаний в штате Нью-Мексико. Об этом сообщает пресс-служба Virgin Galactic.

Компания Virgin Galactic планирует использовать космопланы серии SpaceShipTwo для суборбитальных туристических полётов. Очередные испытания проводились со вторым космопланом этой серии, получившим название VSS Unity.

Космоплан был запущен с частного космодрома «Америка» с помощью самолёта-носителя VMS Eve. В ходе испытаний VSS Unity достиг скорости 0,85 Маха, выполнил серию манёвров и совершил успешную посадку.

Проведённые испытания позволили собрать данные, необходимые для проведения первого запуска с туристами. В компании отметили, что этот запуск может состояться в 2020 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне американское аэрокосмическое агентство NASA подписало с компанией Virgin Galactic соглашение о сотрудничестве в сфере космического туризма.

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