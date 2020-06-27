Афины , , 09:27 — REGNUM Греческое правительство обратилось с призывом к гражданам страны перейти к использованию электромобилей, для чего предлагает множество стимулирующих мер. Соответствующий законопроект находится на всенародном обсуждении до 1 июля.

Согласно ему, на первом этапе правительство даст гражданам субсидии на покупку электрического транспорта в размере €100 млн и, предполагается, что данные субсидии пойдут на покрытие около четверти стоимости 14 тысяч единиц такого типа транспорта. Вкупе с соответствующими налоговыми льготами (которые обещают сделать низкими или нулевыми) и экологическим бонусом это должно дать выгоду до €10 тыс. евро.

При этом данные льготы будут распространяться на весь транспорт с использованием электродвигателей — электромобили, мотоциклы, автобусы, скутеры, мопеды и велосипеды.

Целью данного законопроекта является то, чтобы каждый третий автомобиль в Греции к 2030 году стал электрическим.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что немецкая компания Porsche протестировала электрический универсал Taycan Cross Turismo и электроседан Porsche Taycan.