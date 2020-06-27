Вашингтон, , 09:12 — REGNUM Астронавт NASA Кристофер Кэссиди во время выхода в открытый космос с борта Международной космической станции потерял нарукавное зеркальце — оно слетело со скафандра и выпало наружу станции. Об этом сообщает американский специализированный сайтspaceflightnow.com.

26 июня Кэссиди вместе с астронавтом Робертом Бенкеном совершили выход в открытый космос для замены аккумуляторных батарей в системе электропитания американского сегмента МКС. Новые батареи были привезены японским грузовым кораблем HTV-9 в мае.

Выходя из шлюзовой камеры в открытый космос для начала работ на внешней поверхности станции, Кэсседи доложил, что маленькое зеркало каким-то образом слетело с рукава его скафандра и полетело в открытый космос со скорости примерно один километр в час.

К астронавта было запасное зеркальце. То, которое улетело не представляет угрозы для станции.