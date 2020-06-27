Вашингтон, , 08:53 — REGNUM Американская компания Amazon приобрела стартап Zoox, занимающейся разработкой технологий автономного вождения. Об этом сообщает пресс-служба Amazon.

Согласно условиям подписанного соглашения, Zoox продолжит работать как самостоятельное подразделение. Генеральный директор Zoox Айха Эванс и технический директор Джесси Левинсон сохранят свои посты. Стоимость сделки не разглашается, по данным медиа-компании The Information, Amazon заплатит более $1 млрд.

«С момента создания Zoox шесть лет назад мы были сосредоточены на нашем фундаментальном подходе к автономной мобильности. Поддержка Amazon заметно ускорит наш путь к разработке безопасного, чистого и комфортного транспорта в мир», — отметил Левинсон.

Компания Zoox занимается разработкой систем беспилотного управления автомобилями и транспортных средств с нулевым уровнем выбросов с 2014 года. В настоящее время в компании работает около тысячи сотрудников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года СМИ узнали о начале переговоров по сделке между Amazon и Zoox.

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