Пекин, , 08:53 — REGNUM Китайская компания Chuwi запустила на краудфандинговой платформе IndieGoGo кампанию по сбору предзаказов на персональный компьютер LarkBox. Об этом 27 июня сообщил журнал PC Gamer.

Производитель позиционирует устройство, как «самый маленький мини-ПК в мире», способный работать с 4K мониторами. Он оборудован процессором Intel Celeron J4115 (четырёхядерный процессор с тактовой частотой 2,4 Ггц), 6 гигабайтами оперативной памяти типа LPDDR4 и 128 ГБ памяти eMMC, видеокартой UHD 600, а также разъёмом M.2, который позволяет подключить SSD-накопитель. При этом длина и ширина и LarkBox составляют 6 см, а высота — 4,3 см.

Напомним, длина миниатюрного компьютера Intel Compute Stick составляет 10,3 см, ширина — 3,7 см, а высота — 1,2 см. Это устройство также способно работать с мониторами, выдающими разрешение 4K.

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