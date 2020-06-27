Москва, , 07:26 — REGNUM Единственная женщина в отряде космонавтов Роскосмоса Анна Кикина отправится на Международную космическую станцию в 2022 году, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Анна Кикина была зачислена в отряд космонавтов Роскосмоса в 2012 году после участия в первом открытом конкурсе. В 2014 году ей была присвоена квалификация космонавт-испытатель. С 2016 года Кикина стала единственной женщиной в отряде космонавтов Роскосмоса. Ожидается, что она отправится на МКС в 2022 году вместе с космонавтом Олегом Кононенко.

В истории советской и российской космонавтики было четыре женщины, побывавшие в космических полётах. В 1963 году на корабле «Восток-6» орбитальный полёт совершила Валентина Терешкова, ставшая первой в мире женщиной космонавтом. В 1982 и 1984 годах два полёта на орбитальную станцию «Салют-7» провела Светлана Савицкая.

В 1994 и 1997 годах участниками экспедиций «Союз ТМ-20» и Атлантис STS-84 стала Елена Кондакова. Единственной женщиной-космонавтом Роскосмоса, побывавшей на МКС, является Елена Серова. Она провела на станции 167 суток в 2014—2015 годах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году Анна Кикина стала участницей изоляционного космического эксперимента SIRIUS-17.