Красногорск, , 07:12 — REGNUM Объективное судейство на всеармейском этапе конкурса «Танковый биатлон», который пройдёт на подмосковном полигоне Алабино Западного военного округа (ЗВО) с 29 июня по 4 июля, будут обеспечивать более пяти видеокамер и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Орлан-10». Об этом 26 июня сообщает пресс-служба Западного военного округа Минобороны ОФ.

Армейские расчёты комплексов с БПЛА обеспечат прямую видео и фототрансляцию состязаний, которая позволит обеспечить объективность решений судейской бригады. Также на мониторы судейской коллегии будут передаваться сигналы со стационарных видеокамер, которых на трассе предполагают установить не менее пяти.

Всего состязания среди танкистов военных округов и флотов в режиме онлайн будут отслеживать более 20 судей. Прохождение трассы экипажами танков Т-72Б3, которые допущены к участию в биатлоне, будет фиксироваться также приборами объективного контроля, которые обеспечат судейскую бригаду всей необходимой информацией о прохождении участниками 4-километровой трассы.

Отметим, что за право представлять Вооруженные силы России на международном конкурсе «Танковый биатлон» Армейских международных игр в Алабино будут бороться более 40 экипажей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Московской области завершена подготовка к проведению всеармейского конкурса «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» Армейских международных игр 2020.

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