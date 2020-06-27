Мурманск, , 05:55 — REGNUM Пилоты корабельного истребительного авиационного полка Северного флота приступили к проведению комплексных учебно-тренировочных полётов, включающих отработку приёмов воздушного боя. Об этом 26 июня сообщает пресс-служба Северного флота Минобороны РФ.

В учениях, проходящих в небе над Кольским полуостровом и Баренцевым морем, принимают участия 6 экипажей палубных истребителей Су-33, взлетающих с аэродрома Североморск-3 в Мурманской области.

В ходе выполнения групповых и индивидуальных полётных заданий пилоты отрабатывают различные тактические приемы воздушного боя. В их числе — боевое маневрирование, применяемое для ухода от атак истребителей и перехвата инициативы. Также североморцы совершенствуют приёмы перехвата и поражения высокоманевренных самолётов и БПЛА условного противника.

В числе решаемых лётчиками-истребителями учебных задач также значатся совершенствование навигационной подготовки и техники пилотирования. В том числе — отработка наиболее сложных фигур высшего пилотажа в различных диапазонах высот и скоростей.