Вашингтон, , 03:27 — REGNUM Усовершенствованную систему противовоздушной/противоракетной обороны (ПВО/ПРО) Aegis и не менее 16 противокорабельных ракет (ПКР) дальнего радиуса действия получат новейшие фрегаты FFG (X) Военно-морских сил (ВМС) США. Об этом 26 июня сообщает пресс-служба американского министерства обороны.

«Фрегат FFG (X), строительство которого осуществляется на судоверфи Fincantieri Marinette Marine в штате Висконсин, будет оснащаться системой ПВО/ПРО Aegis модификации Baseline 10, а также до 16 ПКР с загоризонтной дальностью пуска», — говорится в сообщении. Военное ведомство также отмечает, что в состав радиоэлектронного оборудования нового фрегата будет включена новая РЛС для обнаружения воздушных целей, а также гидроакустическая станция «с изменяемой глубиной погружения».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня президент США Дональд Трамп посетил верфь Fincantieri Marinette Marine в Висконсине, где во время выступления перед работниками рассказал о деталях контракта с компанией на сумму $5,5 млрд на выпуск для ВМС ракетных фрегатов нового поколения FFG (X). По словам Трампа, построенные корабли будут в 30 раз мощнее фрегатов предыдущего поколения, а «корабли, которые мы раньше делали, выглядели отвратительно» и он лично изменил их облик.

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