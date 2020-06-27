Рига, 27 июня 2020, 00:07 — REGNUM На этой неделе (22−28 июня) Совет Европейского космического агентства (EKA) утвердил Латвию в качестве государства члена ассоциации, сообщило агентству ЛЕТА Министерство науки и образования.
Латвия являлась партнёром ЕКА с 2009 года, а с 2015 года получила статус страны партнёра Европейского космического агентства. Новый статус, официального члена ЕКА позволит направлять 85%, от выплачиваемых в размере 3 млн евро членских взносов, на развитие собственного сектора высоких технологий, или финансировать учёные разработки, инновации в рамках проектов Европейского космического агентства.
По мнению Министерства науки и образования новый статус позволит латвийским студентам, учёным, предпринимателям активно пользоваться всей инфраструктурой ЕКА.