Вашингтон, , 22:32 — REGNUM Компания SpaceX вновь отменила запуск ракеты-носителя с 57 спутниками интернет-системы Starlink, сообщает 26 июня пресс-служба компании.

Отмечено, что космический старт отменен по техническим причинам.

«Сегодняшний запуск миссии Starlink отменяется. Стартовой команде понадобится дополнительное время для предстартовых проверок. С ракетой Falcon 9 и спутниками все нормально. О новой дате запуска будет объявлено после согласования с космодромом», — говорится в сообщении SpaceX.

Как сообщало ИА REGNUM, запуск ракеты Falcon 9 со спутниками интернет-системы Starlink уже несколько раз отменялся из-за неподходящих погодных условий в районе стартовой площадки на мысе Канаверал.

Предыдущая партия из 58 спутников Starlink была запущена на орбиту 13 июня. На сегодняшний день орбитальная группировка SpaceX уже насчитывает 538 космических аппаратов.

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