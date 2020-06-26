Вашингтон, , 21:01 — REGNUM Американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper подвергли модернизации, снабдив его новыми способностями, сообщает 26 июня портал Flightglobal.

После модернизации БПЛА MQ-9A умеет автоматически приземляться на запасной аэродром, даже если решение об уходе на запасную площадку принято уже после взлёта дрона.

Кроме того, сообщается, что он теперь может автоматически садиться даже в плохую погоду и на поврежденную посадочную полосу.

Компания-разработчик беспилотника General Atomics Aeronautical Systems провела ряд испытаний модернизированной версии БПЛА MQ-9A Reaper. В ходе них дрон «освоил» методику дистанционного изучения новой посадочной площадки.

Подробности о других усовершенствованиях, полученных MQ-9 в ходе модернизации, не сообщаются.

Справка ИА REGNUM: разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper впервые поднялся в воздух в феврале 2001 года. Дрон с турбовинтовым двигателем способен работать в воздухе более 27 часов на высотах до 15 км, на шести точках подвески он способен нести 1740 кг боевой нагрузки.

В боекомплект MQ-9 входят ракеты Hellfire, бомбы GBU-12 Paveway II с лазерным наведением, а также бомбы GBU-38 со спутниковым наведением.

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