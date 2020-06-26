Нью-Дели, , 17:27 — REGNUM В Индии на фоне пограничного конфликта с Китаем военно-аналитические издания обсуждают возможности усиления вооружённых сил страны.

В частности, издание IDN заявляет, что получить военно-техническое преимущество над Китаем можно за счёт сверхзвуковых ракет «БраМос», боевой авиации, а также за счёт закупки в России танков Т-14 «Армата».

"Хотя превосходство танков Т-90МС вооружённых сил Индии над китайскими танками ранее было гарантировано, появление более новых танков Type 99А и планы усовершенствования бронемашин Пакистана угрожают имеющемуся сейчас преимуществу Индии. Принимая во внимание недостаточную эффективность программы создания собственных танков «Арджун», Индия проявляет значительный интерес к российскому танку четвертого поколения Т-14 «Армата», — указано в материалах издания.

По мнению авторов, появление российских танков Т-14 «Армата» на вооружении армии Индии даст неоспоримое преимущество перед Китаем.

Отмечено, что «Т-14 объединяет в себе весь спектр новейших технологий, включая технологии защиты экипажа… Танк способен поражать любую бронетехнику, а также наземные укрепления и даже низколетящую авиацию».

Тем не менее, авторы считают, что такие перспективы имеют мало шансов на реализацию, так как «для России важно в первую очередь оснастить танками Т-14 собственную армию».

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