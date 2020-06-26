Москва, , 16:51 — REGNUM Российское представительство автомобильного концерна Mercedes-Benz AG, АО «Мерседес Бенц Рус» отзывает 4270 легковых автомобилей люксовых моделей из-за дефекта в соединении крышки сдвижного люка, сообщает 26 июня Росстандарт

Речь идёт о легковых машинах C-/CLK-/E-/CLS-классов, произведенных с мая по ноябрь 2018 года. Утверждается, что причиной отзыва является клеевое соединение между стеклянной крышкой и рамой сдвижного люка, которое может не соответствовать заявленной спецификации.

Всем владельцам рекомендовано обратиться в ближайший дилерский центр, проверить эту деталь и при необходимости заменить люк. Все работы будут произведены бесплатно.

На сайтах Росстандарта опубликованы списки VIN-кодов, сравнив с которыми код своего автомобиля можно выяснить, попадает ли он под отзыв.

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