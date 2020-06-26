Вашингтон, , 15:45 — REGNUM Автопроизводитель Rivian Automotive протестировал пикап Rivian R1T в пустыне американского штата Аризона. Видео с испытаний размещено на канале Rivian в YouTube.

Стоит отметить, что эта новинка стала первым представителем так называемого класса Electric Adventure Vehicle (ред. — переводится как «электромобиль для путешествий»).

Новый пикап не только уверенно ведёт себя на песчаной трассе в песках Аризоны, но и легко «забирается» на скалистые участки.

Тестовый экземпляр электропикапа проходил испытания в камуфляже. Однако можно было заметить, что у авто будет два ряда кресел.

В движение авто приводят электромотор, питающийся от аккумулятора ёмкостью от 105,0 до 180,0 кВт-ч. Запас хода электромобиля равен 644 км.

Старт массовой сборки Rivian R1T запланирован на 2021 год. Стоить он будет 70 500 долларов (около 4,89 млн рублей).

Ранее компания Cadillac протестировала в США рестайлинговый Cadillac CT5-V, оснащённый мотором V8.

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