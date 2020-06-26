Санта-Клара, США, , 15:27 — REGNUM Официальные комментарии, в ответ на решение корпорации Apple о переводе своих компьютеров и ноутбуков на собственные процессоры, дали в компании Intel. Комментарий получен журналистами сетевого издания Tech Power Up.

Представитель компании Intel не стал делать резких заявлений, а тактично сообщил: «Apple является клиентом в нескольких областях нашего бизнеса, и мы будем продолжать поддерживать их. Intel по-прежнему сосредоточена на предоставлении самых передовых возможностей ПК и широкого спектра технологических решений, которые переопределяют вычисления».

Он добавил, что будущие процессоры на мобильной платформе Tiger Lake станут лучшим выбором для персональных компьютеров.

Напомним, 22 июня корпорация Apple заявила о планах полностью прекратить использование процессоров Intel в течение двух ближайших лет.