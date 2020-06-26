Вашингтон, , 15:10 — REGNUM Более 250 млн раз с момента выхода скачали игру Call of Duty: Mobile на свои гаджеты пользователи. Об этом сообщили аналитики фирмы Sensor Tower на своих сетевых ресурсах.

По данным экспертов, игра по темпам скачиваний опередила предыдущего лидера — шутер PUBG Mobile, который загрузили за такой же период 236 млн раз. На третьем месте по популярности с большим отрывом находится еще один шутер — Fortnite Mobile с 78 млн скачиваний.

Как сообщают аналитики, игра также принесла и самый большой доход создателям. За первые 265 дней доход от игры составил 327 млн долларов. Это больше, чем у PUBG Mobile, на 78%. Fortnite Mobile популярный шутер опережает на 83%.

Наибольшей популярностью Call of Duty: Mobile пользуется у пользователей в США. Вслед за ними наибольшее количество раз игру скачали геймеры в Индии и Бразилии.

https://twitter.com/SensorTower/status/1275496249169502208