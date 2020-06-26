Маунтин-Вью, США, , 14:45 — REGNUM Новую функцию записи коротких 15-секундных видеороликов через свое мобильное приложение начали тестировать в видеосервисе YouTube. Об этом сообщили специалисты компании Google на сайте технической поддержки в описании перечня новых функций, планируемых к выходу.

Функция записи коротких видео будет доступна и на устройствах с операционными системами Android, и на устройствах с iOS. Для записи в мобильном приложении появится отдельная кнопка «Создать видео».

Новую возможность представители Google называют записью многосегментного видео. Снятые в приложении таким образом 15-секундные видео можно будет загрузить на канал в YouTube в видео одного видеоролика.

Обычный функционал публикации любых видео из галереи мобильного устройства будет сохранен.