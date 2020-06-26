Пекин, , 14:17 — REGNUM Компания Lynk & Co (принадлежит концерну Geely) представила новый кроссовер 06. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Длина кроссовера равна 4340 мм, а межосевое расстояние — 2540 мм.

Модель 06 выделяется раздвоенными фарами головной оптики, задними фонарями и задней С-образной стойкой. Новый автомобиль выглядит гораздо спортивнее других автомобилей бренда за счёт своих пропорций, ярких элементов на радиаторной решётке и над боковыми стеклами.

Кроме того, модель имеет стильное оформление салона. Автопроизводители снабдили новинку полностью цифровой «приборкой» с большим центральным экраном.

За доплату покупатели могут получить камеру заднего вида, датчики парковки, противотуманки, адаптивный круиз-контроль и панорамный верх.

Под капотом машины работает трёхцилиндровый турбированный агрегат рабочим объёмом 1,5 л мощностью 175 «лошадей» (265 Нм). С таким движком сочетается 7-скоростная коробка передач с двойным сцеплением.

Ранее компания Geely провела премьеру электрического кроссовера Geometry C, разработанного на базе компактного седана Geometry A.

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