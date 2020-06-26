Вашингтон, , 13:13 — REGNUM Американский производитель автомобилей класса люкс Cadillac выпустил видеотизер со своим первым электрическим кроссовером Lyriq. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

Пока никаких подробностей о новой модели не известно, однако уже сейчас можно частично оценить экстерьер новинки.

В сообщении говорится, что представлен Cadillac Lyriq будет 6 августа 2020 года. Состоится мероприятие в онлайн-режиме. Причем представлена будет сразу серийная модель, а не концепт.

Сроки появления кроссовера бренда на авторынке пока не сообщаются.

Напомним, первый электрический кроссовер Cadillac должен был быть представлен 2 апреля 2020 года. Однако премьера была отменена из-за пандемии коронавируса.

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