Нюрнберг, Германия, , 11:55 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Volkswagen протестировал модель T7 с гибридным двигателем. Снимки с испытаний модели размещены на сайте Carscoops.

Испытания авто прошли на трассе Нюрбургринг. Концепт покрыт камуфляжной плёнкой. Тем не менее, это не мешает разглядеть на переднем крыле прототипа зарядный порт.

Ожидается, что новую модель оснастят четырёхцилиндровым двигателем, небольшим электромотором и литий-ионной батареей, которая позволит гибриду на одной электротяге проехать несколько десятков километров.

В линейке силовых агрегатов, вполне вероятно, будут версии с «мягким гибридом», бензиновые и дизельные моторы. А вот появление полностью электрической версии маловероятно, так как в компании планируют в ближайшее время запустит полностью электрический минивэн ID Buzz.

Премьера гибридного Volkswagen T7 должна состояться до конца 2020 года либо в начале 2021 года.

Ранее компания Volkswagen приступила к тестированию электрокроссовера Volkswagen ID.4. Образец, выведенный на испытания, был замаскирован под авто бренда Kia.

Читайте также: В России стартовали продажи нового Volkswagen Jetta