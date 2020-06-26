Пекин, , 11:34 — REGNUM Кроссовер TXL марки Exeed (принадлежит китайской компании Chery) будут собирать на высококачественной платформе M3X, созданной специально для новой модельной линейки бренда. Об этом сообщили в пресс-центре Chery.

Платформа для новинки разработана в сотрудничестве с немецкой фирмой Benteler.

Отмечается, что M3X является абсолютно новой ультрасовременной платформой. На ней можно будет размещать как электрические агрегаты, так и традиционные двигатели внутреннего сгорания. Конструкция «тележки» обеспечивает низкий уровень шума и вибраций, а также высокий уровень безопасности и надёжности.

Что же касается самого кроссовера Exeed TXL, то на нём можно ездить на разных дорожных покрытиях за счёт высокого дорожного просвета (210 мм) и отличной геометрической проходимости. Габариты автомобиля составляют 4775×1885×1706 мм, а колёсная база равна 2800 мм.

Напомним, компания Chery планирует вывести на российский авторынок новый премиальный бренд Chery Exeed. С английского «exceed» переводится как «превосходить».

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