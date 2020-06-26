Токио, , 11:17 — REGNUM Компания Nissan представила в Японии рестайлинговый кроссовер Kicks с гибридным агрегатом. Об этом сообщается на сайте SpeedMe.ru.

Внедорожник оснащен электрической силовой установкой e-POWER.

Теперь в гамме моторов Nissan Kicks появился бензиновый четырехцилиндровый двигатель объёмом 1,3 л, который сочетается с бесступенчатым вариатором XTronic CVT или 6-скоростной механической трансмиссией. Также авто получит гибридную модификацию и передний привод.

Начиная с базовой комплектации, авто оснащено системой помощи водителю Pro-Pilot. С её помощью происходит обнаружение машин на дальнем расстоянии. Кроме того, модель оснащена кнопкой экстренного вызова SOS.

В продаже обновлённая модель появится в Японии 30 июня 2020 года.

Ранее компания Nissan провела в США премьеру рестайлингового кроссовера Rogue (X-Trail) с бензиновым атмосферным двигателем рабочим объёмом 2,5 л производительностью 184 л. с. Мотор агрегатируется с вариатором и приводом 4×4.

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