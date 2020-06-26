Москва, , 10:54 — REGNUM Многофункциональные медицинские роботы для эвакуации с поля боя раненых и поражённых бойцов должны быть разработаны в России к осени 2022 года. Соответствующая заявка Минобороны РФ размещена на сайте госзакупок.

Из заявки следует, что военное ведомство объявило закрытый конкурс на выполнение опытно-конструкторской работы «Разработка многофункциональных роботизированных медицинских систем для эвакуации раненых и пораженных на перспективных наземных носителях». Разработке присвоен шифр «Эвакуация-Р».

Работа должна быть закончена к 10 ноября 2022 года. Цена контракта составляет около 250 млн рублей. Из них 85 млн рублей планируется выделить в 2020 году, 127 млн рублей — в 2021 году и ещё около 38 млн рублей — в 2022 году. Итоги конкурса подведут 5 августа 2020 года.

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