Вашингтон, , 10:46 — REGNUM На американском онлайн-аукционе Bring a trailer продаётся уникальный японский пикап Toyota Tundra, выполненный в стиле «апокалипсис». Об этом сообщается на официальном сайте продавца.

На данный момент цена пикапа составляет 28,7 тыс. долларов (около 2 млн рублей). Однако торги ещё не завершены, поэтому стоимость авто может вырасти.

С заводского конвейера модель сошла в 2013 году, после чего её хозяин модернизировал автомобиль, потратив на это тысячи долларов.

В отличие от заводской версии выставленная на торги модель имеет шноркель ARB Safari и внедорожный пакет под названием TRD Off-Road Package. Это позволяет машине проехать через брод в полтора метра глубиной.

Также на модернизированный пикап были установлены амортизаторы Fox 2.0 Performance Series, рычаги BDS Suspension, а также очередные накладки на арки колес Bushwacker. «Обута» Tundra в шины Toyo Open Country на 37 дюймов. Клиренс авто составляет 439 мм.

Всего за семь лет Toyota Tundra проехала 77 248 км.

Ранее в компании Toyota сообщили, что в связи с плохой реализацией выпуск машин марки будет уменьшен на 10%.

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