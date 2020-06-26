Ульяновск, , 10:26 — REGNUM На Ульяновском автозаводе создали УАЗ «Пикап» с автоматической коробкой передач. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что новая версия модели УАЗ «Пикап» была разработана по многочисленным просьбам клиентов марки. При этом авто сохранило все преимущества версии с «механикой». Машина стала гораздо комфортнее.

Теперь покупатели могут приобрести вариант пикапа с 6-позиционной автоматической коробкой передач Punch Powerglide 6L50. Стоит отметить, что именно эта трансмиссия устанавливается на внедорожник «Патриот». Вместе с коробкой передач работает 2,7-литровый бензиновый мотор производительностью 149,7 л. с.

Экстерьер модели УАЗ «Пикап» с «автоматом» внешне отличается от версии с «механикой» радиаторной решёткой. Она имеет черные глянцевые элементы.

Грузоподъемность новинки в зависимости от комплектации варьируется от 800 до 865 кг (с учетом массы водителя и пассажиров).

Напомним, на 1 января 2020 года в стране было зарегистрировано 33 тыс. экземпляров моделей УАЗ «Пикап».

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