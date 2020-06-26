Пекин, , 10:03 — REGNUM Шпионские фотографии рестайлингового седана Genesis G70 без камуфляжа разместило в сети издание Autospy.

Передняя часть модели выполнена в духе нового седана G80 и флагманского автомобиля G90. Передние фонари G70 имеют двухъярусное строение, а фонари на корме авто практически полностью повторяют стиль старших моделей.

Решётка радиатора новинки имеет ячеистую структуру, а в заднем бампере имеются места под два патрубка системы выхлопа. Машина также выделяется надписью на крыше багажника — там нанесено название марки. Место под номерной знак теперь располагается на заднем бампере.

Пока информации о технической составляющей автомобиля нет. Однако ожидается, что Genesis G70 может сохранить нынешнюю гамму двигателей.

Напомним, в России дилеры продают Genesis G70 с двумя вариантами моторов — с двухлитровыми агрегатами мощностью 197 или 247 л. с.

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