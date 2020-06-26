Висконсин, США, , 09:41 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что внес изменения в дизайн военных кораблей, поскольку они выглядели «отвратительно». Об этом глава Белого дома заявил во время выступления перед работниками верфи в Висконсине.

«Корабли, которые мы раньше делали, выглядели отвратительно. Я изменил это», — цитирует Трампа ТАСС.

После этого американский лидер рассказал о деталях контракта компании на выпуск для ВМС ракетных фрегатов нового поколения FFG (X). Сумма контракта составит $5,5 млрд. Построенные корабли будут в 30 раз мощнее фрегатов предыдущего поколения, резюмировал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны США Марк Эспер в ответ на обеспокоенность сенаторов страны в отставании Соединённых Штатов от России и Китая в сфере создания гиперзвукового оружия заявил, что в Соединённых Штатах ведутся разработки гиперзвукового оружия, которые являются более инновационными, чем у России и Китая.

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