Хабаровск, , 09:07 — REGNUM Снайперы общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) разработали тактику уничтожения воздушных целей огнём из современной винтовки — крупнокалиберного снайперского комплекса АСВК. Об этом 26 июня сообщает пресс-служба ВВО Минобороны РФ.

В ходе тренировок, проведённых военнослужащими — снайперами частей, дислоцированных в Хабаровском крае, Еврейской автономной и Амурской областях, снайперский комплекс показал оптимальную эффективность при стрельбе по воздушным целям на расстоянии более одного километра. В сообщении военного ведомства отмечается, что именно такое расстояние считается оптимальным для обезвреживания разведывательных БПЛА и вертолётов противника, которые, как показал опыт современных вооруженных конфликтов, избегают заходить в зону поражения от огня стрелкового оружия.

Для успешного решения задачи снайперы, помимо непосредственной стрельбы, отрабатывают способы выбора места, маневрирования и маскировки позиций, включая приёмы укрытия от современных средств тепловизионной разведки. А также разведку целей и их классификацию.

В российской крупнокалиберной винтовке с ручной перезарядкой АСВК для стрельбы используются патроны калибра 12,7 мм, способные на дистанции до 1500−2000 метров выводить из строя не бронированную технику, авиацию, средства разведки и другие цели. Легкобронированные объекты винтовка способна поражать на дистанции до 700 метров.