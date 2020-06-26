Берлин, , 08:11 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Audi протестировал рестайлинговые модели хэтчбека S3 Sportback и седана S3. Об этом сообщает портал Casrcoops.

Рестайлинговые модели выделяются выпускной системой с четырьмя патрубками, иной решёткой радиатора и большими воздухозаборниками. Кроме того, автопроизводители снабдили авто другим задним бампером, новыми колёсами и тормозными колодками большего размера.

Обновлённый седан имеет стильный передний спойлер и крышу из углеволокна. Внутри новинки особых изменений не ожидается. В салоне будут установлены стандартные спортивные сиденья, большое рулевое колесо, а спортивный стиль подчеркнут красные акценты.

Под капотом Audi S3 будет работать двухлитровый четырехцилиндровый турбированный мотор TFSI производительностью 300 «лошадей», который сочетается с автоматической коробкой передач S-tronic с двойным сцеплением и приводом 4×4 quattro.

Ранее немецкое тюнинг-ателье Lumma Design GmbH, расположенное в немецком городе Бенцинген, представило модернизированный Audi RS Q8 в очень стильном тюнинге.

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