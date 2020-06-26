Тегеран, , 08:19 — REGNUM Три отечественных истребителя Kowsar были включены в состав Военно-воздушных сил Ирана. На церемонии показа истребителей присутствовали министр обороны бригадный генерал Амир Хатами, а также ряд военных и государственных чиновников. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 25 июня.

Производство высокотехнологичных истребителей под названием Kowsar, которые являются самолетами, предназначенными для поддержки авиации малой дальности, поставило Иран в число немногих стран с технологией проектирования и производства истребителей 4-го поколения с модернизированной системой управления огнем.

Сообщается, что истребители Kowsar будут как одноместными, так и двухместными. Реактивный истребитель имеет полную боеспособность для выполнения боевых задач. По словам командующих вооружёнными силами Ирана, в настоящий момент ведётся подготовка пилотов по управлению новыми моделями истребителей.