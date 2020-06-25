Москва, , 19:22 — REGNUM Новая система навигации для посадки, а также дозаправки в воздухе устанавливается на ракетоносцы Ту-22М3М и Ту-160М, сообщил 25 июня журналистам Евгений Глебов, главный конструктор АО «Радиоприбор».

Напомнив, что у модернизированных Ту-22М3М и Ту-160М стеклянные кабины, главный конструктор отметил, что для них специально дорабатывается аппаратура для обеспечения цифровой навигации.

Уже выпущены первые комплексы навигации, которые будут установлены на вышеуказанные модели.

Глебов «Завод изготовил два образца для Ту-22. Они сейчас проходят лётные испытания. И изготавливает три образца для Ту-160».

Отмечается, что эта система навигации помогает ракетоносцу найти самолёт-заправщик, а также выйти этим двум самолётам (боевому и заправщику) на заданную точку для дозаправки.

Читайте также: Бомбардировщик Ту-22М3 получит ещё одну гиперзвуковую ракету?

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первые лётные испытания ракетоносец Ту-160М прошёл в феврале этого года.

Читайте ранее в этом сюжете: Модернизированный Ту-160М прошел первые летные испытания