Рига, , 16:59 — REGNUM Под руководством АО Latvijas Mobilais Telefons (Латвийский мобильный телефон — LMT) представители латвийских компаний и научных центров примут участие в разработке наземных модулей, обеспечивающих действия беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает официальный портал минобороны Латвии Sargs.lv.

«Наземные системы, обеспечивающие работу беспилотников, должны уберечь человеческие жизни от рисков в сложных ситуациях, а также обеспечить обмен данных между воздушными дронами», — сказал журналистам портала министр обороны страны Артис Пабрикс.

Отмечается, что это первый проект, недавно созданного Европейского оборонного фонда. В Латвии считают, что такие международные заказы помогут развитию местной технологической промышленности.

Кроме Латвии, в данном проекте выразили желание участвовать представители Эстонии, Финляндии, Бельгии, Франции и Испании.