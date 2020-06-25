Париж, , 15:48 — REGNUM Сотрудники британских компаний Aston Martin и Brough Superior приступили к испытаниям трекового спортбайка AMB 001 на трассе По-Арно во Франции. Об этом сообщает пресс-служба Aston Martin.

Всего автопроизводитель выпустит 100 мотоциклов AMB 001. Отмечается, что кроме тестов ходовой части байка проводятся стендовые испытания его силового агрегата.

Новый мотоцикл оснащён мотором с турбированным наддувом мощностью 180 «лошадей». Турбонабор включает в себя интеркулер. Он представляет из себя большой радиатор с крупногабаритным впускным коллектором, который придаёт V-образному двухцилиндровому движку сходство с мотором суперкара.

Массовая сборка байков стартует осенью 2020 года на заводе Brough Superior в Тулузе во Франции, а первые экземпляры новинки появятся у клиентов в конце этого же года.

Стоить байки будут 108 000 евро (около 8,4 млн руб.).

Ранее стало известно, что японская компания Yamaha планирует начать продажи мотоцикла Tenere 700 на рынке США в начале июня 2020 года. Однако уже сейчас дилеры принимают заявки на предварительный заказ будущих новинок.

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