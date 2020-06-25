Самара, , 15:25 — REGNUM На предприятии АвтоВАЗ появились два новых испытательных стенда, которые будут испытывать автомобили Lada по-новому, заявил ведущий инженер-конструктор бюро валидации механизмов кузова СИВПИ Евгений Витвинский. Об этом сообщается на сайте SpeedMe.ru.

Новые стенды будет использоваться как в испытании будущих моделей Lada, так и текущих авто, проходящих модернизацию. Отмечается, что новое оборудование обеспечивает возможность проведения тестов по собственному регламенту компании, а также по методике Renault.

Первый стенд предназначен для проверки работоспособности и долговечности механизма открывания, удержания, закрывания крышки багажника и капота. Второй стенд тестирует крышку багажника и боковые двери машины.

«Прежний стенд, созданный еще в 1987 году, умел делать только одну операцию: бросать (закрывать) капот с небольшого расстояния или поднимать его полностью. Возможности стенда были ограничены, мы не могли задать желаемый алгоритм испытаний, установить гибкие настройки», — сообщил Витвинский.

Напомним, компания АвтоВАЗ изготовит для Почты России более тысячи спецверсий Lada Largus. Это авто будет по заказу госкомпании оснащено дополнительным оборудованием.

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