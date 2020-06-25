Москва, 25 июня 2020, 12:44 — REGNUM Российское тюнинг-ателье SCL Global представило аэродинамические обвесы для компактного кроссовера Lexus NX и среднеразмерного Lexus RX. Об этом сообщается на сайте компании.
Тюнинговые автомобили выделяются необычным дизайном многогранной фальшрадиаторной решётки. Это самая стильная решетка, созданная для Lexus RX/NX. Обвес для кроссовера называется Goemon.
В передней части, помимо решётки, внизу переднего бампера находится небольшой сплиттер, а по его углам расположились большие отверстия для забора воздуха. На корме имеются стреловидные фонари, а капот выделяется острыми «складками».
Также сзади кроссовера, специалисты ателье установили зубчатый спойлер. Кроме того, ещё один спойлер находится под окном. Снизу автомобиля имеется диффузор с вертикальными перемычками и отверстие в центре для патрубков системы выхлопа. Обвес называется Kotaro.
Напомним, в начале июня 2020 года дилеры компании Lexus в России приступили к реализации бизнес-седана Lexus ES 250 в новой комплектации F Sport.
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