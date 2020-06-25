Сеул, , 11:38 — REGNUM Специалисты южнокорейской компании Kia оснастят модели марки новой шестискоростной механической коробке передач (МКПП). Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Новая трансмиссия получила название iMT. Новшеством этой разработки станет электронное сцепление. МКПП будет работать вместе со стартер-генератором на 48 вольт, то есть во время движения сигнал от нажатия сцепления будет подаваться электрическим устройством на смыкание или размыкание сцепления коробки передач с двигателем.

Таким образом, при движении автомобиля на «нейтралке» электроника может сама отключить мотор. При необходимости двигатель можно будет запустить за счет стартер-генератора, который может раскрутить агрегат до нужных оборотов, сохраняя передачу, выбранную до этого водителем.

За счет инновационной разработки южнокорейского автопроизводителя можно снизить вредные выбросы на 3%. МКПП iMT может сочетаться с бензиновыми и дизельными силовыми установками.

Предполагается, что первоначально новая трансмиссия будет устанавливаться на хэтчбек Rio, созданный для европейского авторынка. Также новую МКПП получат гибридные варианты семейства Ceed.

Ранее стало известно, что Kia проводит испытания нового кросс-хэтчбека Rio X-Line в России.

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